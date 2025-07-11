Наслідки російського обстрілу у Костянтинівці, фото: ДСНС

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Ракурс

У Костянтинівці на Донеччині російські загарбники завдали удару по сміттєвозу.

Відповідне відео сьогодні, 11 липня, опублікувала прес-служба ДСНС.

Черговий удар російських окупантів. Цього разу — по сміттєвозу — по звичайній машині, що вивозила сміття. Мирні люди виконували свою щоденну роботу, підтримували життя в місті, яке вже давно живе під ворожими обстрілами. І саме в цей сміттєвоз, влучає російський снаряд, — розповіли у ДСНС.