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Наслідки російського обстрілу у Костянтинівці, фото: ДСНС
Воюють з комунальниками — рашисти вдарили по сміттєвозу в Костянтинівці (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207722-vouut-z-komunalnykamy-rashysty-vdaryly-po-smittievozu-v-kostyantynivci-video.htmlРакурс
У Костянтинівці на Донеччині російські загарбники завдали удару по сміттєвозу.
Відповідне відео сьогодні, 11 липня, опублікувала прес-служба ДСНС.
Черговий удар російських окупантів. Цього разу — по сміттєвозу — по звичайній машині, що вивозила сміття. Мирні люди виконували свою щоденну роботу, підтримували життя в місті, яке вже давно живе під ворожими обстрілами. І саме в цей сміттєвоз, влучає російський снаряд, — розповіли у ДСНС.
З ким воює росія? Зі сміттям? З комунальниками? Чи з тим самим людським життям, яке вперто триває попри всю ненависть агресора? — наголошують у відомстві. — Так виглядає цинізм у дії. Так виглядає справжнє обличчя російської агресії: обстріли по школах, по ринках, по лікарнях і… по сміттєвозах.
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