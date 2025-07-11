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Последствия российских обстрелов в Константиновке, фото: ГСЧС
Воюют с коммунальщиками — рашисты ударили по мусоровозу в Константиновке (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207722-vouut-s-kommunalschikami-rashisty-udarili-po-musorovozu-v-konstantinovke-video.htmlРакурс
У Костянтинівці на Донеччині російські загарбники завдали удару по сміттєвозу.
Відповідне відео сьогодні, 11 липня, опублікувала прес-служба ДСНС.
Черговий удар російських окупантів. Цього разу — по сміттєвозу — по звичайній машині, що вивозила сміття. Мирні люди виконували свою щоденну роботу, підтримували життя в місті, яке вже давно живе під ворожими обстрілами. І саме в цей сміттєвоз, влучає російський снаряд, — розповіли у ДСНС.
З ким воює росія? Зі сміттям? З комунальниками? Чи з тим самим людським життям, яке вперто триває попри всю ненависть агресора? — наголошують у відомстві. — Так виглядає цинізм у дії. Так виглядає справжнє обличчя російської агресії: обстріли по школах, по ринках, по лікарнях і… по сміттєвозах.
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