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Последствия российских обстрелов в Константиновке, фото: ГСЧС

Воюют с коммунальщиками — рашисты ударили по мусоровозу в Константиновке (ВИДЕО)

11 июл 2025, 13:54
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У Костянтинівці на Донеччині російські загарбники завдали удару по сміттєвозу.

Відповідне відео сьогодні, 11 липня, опублікувала прес-служба ДСНС.

Черговий удар російських окупантів. Цього разу — по сміттєвозу — по звичайній машині, що вивозила сміття. Мирні люди виконували свою щоденну роботу, підтримували життя в місті, яке вже давно живе під ворожими обстрілами. І саме в цей сміттєвоз, влучає російський снаряд, — розповіли у ДСНС.

З ким воює росія? Зі сміттям? З комунальниками? Чи з тим самим людським життям, яке вперто триває попри всю ненависть агресора? — наголошують у відомстві. — Так виглядає цинізм у дії. Так виглядає справжнє обличчя російської агресії: обстріли по школах, по ринках, по лікарнях і… по сміттєвозах.

Источник: Ракурс


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