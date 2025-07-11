Олександр Кубраков, фото: «Укравтодор»

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Ракурс

Державне бюро розслідувань сьогодні, 11 лютого, проводить обшуки у колишнього очільника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова у справі про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка, якому раніше оголосили дві підозри в держзраді.

Про це повідомило видання «Українська правда» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела видання, Шевченко в шахрайський спосіб виманив у підприємців 14,5 млн грн, нібито, на закупівлю добрив у Білорусі. Сприяти йому у реалізації цього задуму міг колишній міністр інфраструктури.

Також про обшуки ДБР у Кубракова у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на власні джерела.

Шевченко виманив 15 млн гривень у підприємців за «добрива з Білорусі». За версією правоохоронців, Кубраков сприяв йому в цій схемі. За моєю інформацією, це підтверджується переписками Кубракова і Шевченка, — зазначив Гончаренко.

Кубраков на своїй Фейсбук-сторінці вже відреагував на ці повідомлення, запевнивши, що немає відношенні ні до Шевченка, ні до закупівлі добрив.

Останній наш контакт відбувся ще до повномасштабного вторгнення. Він звертався до мене як народний депутат до міністра інфраструктури. Жодних інших справ або навіть спілкування поза межами професійної діяльності я не мав, після лютого 22 я знав про життя Шевченка виключно з преси, — запевнив екс-міністр.

Кубракова додав, що «ніколи нічого не приховував і не збираюсь цього робити і в цій ситуації».

Джерело: «Українська правда», Олександр Кубраков, Олексій Гончаренко