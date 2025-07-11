В Тюменской области взорвался газопровод, обеспечивающий российскую «оборонку»

В Тюменской области взорвался газопровод. Фото:

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У російській федерації вибухнув газогін, який забезпечує ворожий ВПК.

У четвер ввечері, 10 липня, в російському місті Лангепас Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області внаслідок вибуху та пожежі було знищено ділянку магістрального газогону. Цей газогін обслуговує підприємства російського воєнно-промислового комплексу в Челябінській, Оренбурзькій та Свердловській областях росії. Про це повідомили «Громадське» та «Укрінформ» з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що пропускна здатність ураженого газогону становить 2,6 млрд куб. м природного газу на рік. А з огляду на відстань у близько 20 км між газовими компресорними станціями, у двох пошкоджених вибухами трубах перебувало приблизно 4 112 000 куб. м газу. Таким чином в один момент країні-агресору була завдано шкоди на 1,3 млн дол.

У розвідці зазначили, що росіяни упродовж місяця відновлюватимуть та тестуватимуть газогін. Це пов’язано з тим, що пошкоджені труби розташовані в болотистій місцевості. Це не лише ускладнить роботу ремонтників, але й зменшить об'єм постачання газу на вказаний період до 25 млн куб. м. Це своєю чергою призведе до непрямих матеріальних збитків на майже 76 млн дол.

Нагадаємо, 5 липня в районі Владивостока вибухнув магістральний газогін, який забезпечує газопостачання окремих підрозділів 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту російської армії. Також підрив знищив водогін, який забезпечує питною водою військові гарнізони.

Джерела: «Громадське», «Укрінформ»