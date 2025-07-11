Виталию Шабунину сообщили о подозрении. Фото: ГБР

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Ракурс

Центр протидії корупції Віталій Шабунін отримав підозру від ДБР.

Працівники Бюро повідомили про підозру одному з громадських активістів який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб ЗСУ. Ця процесуальна дія жодним чином не пов’язана з його професійною діяльністю. Про це 11 липня повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідство заявляє, що мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу українського війська. Щомісяця він отримував зарплату в понад 50 тис. грн, але фактично не бував у військовій частині.

Також, як стверджують в ДБР, фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії. Він в особистих цілях користувався джипом без належного оформлення та за відсутності правових підстав.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років тюрми.

У ДБР не назвали імені фігуранта, але «Бабель», «Громадське» та «Укрінформ» пишуть, що йдеться саме про очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Нагадаємо, 11 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату Євгену Шевченку. Парламентаря, який перебуває під арештом у справі про державну зраду, підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Джерела: «Бабель», «Громадське», «Укрінформ»