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Ракурс
Віталію Шабуніну повідомили про підозру. Фото: ДБР

Антикорупціонеру Шабуніну повідомили про підозру — що відомо

11 лип 2025, 19:57
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Центр протидії корупції Віталій Шабунін отримав підозру від ДБР.

Працівники Бюро повідомили про підозру одному з громадських активістів який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб ЗСУ. Ця процесуальна дія жодним чином не пов’язана з його професійною діяльністю. Про це 11 липня повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідство заявляє, що мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу українського війська. Щомісяця він отримував зарплату в понад 50 тис. грн, але фактично не бував у військовій частині.

Також, як стверджують в ДБР, фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії. Він в особистих цілях користувався джипом без належного оформлення та за відсутності правових підстав.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років тюрми.

У ДБР не назвали імені фігуранта, але «Бабель», «Громадське» та «Укрінформ» пишуть, що йдеться саме про очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Віталію Шабуніну повідомили про підозру. Фото: ДБР

Нагадаємо, 11 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату Євгену Шевченку. Парламентаря, який перебуває під арештом у справі про державну зраду, підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Джерела: «Бабель», «Громадське», «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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