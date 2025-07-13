Работа тяжелых бомберов на Покровском направлении, скриншот видео

https://racurs.ua/n207767-rabotu-nochnyh-bomberov-na-pokrovskom-napravlenii-pokazali-sso-video.html

Ракурс

Оператори важких нічних бомберів 144-го Центру Сил спеціальних операцій уражають малі піхотні групи та укриття на Покровському напрямі.

Відповідне відео сьогодні, 13 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Це найкращий дрон. Я можу ним далеко занести велику бімбу, і тоді там все горить, люди бігають, суєтяться, — розповів про свою роботу оператор дрону «Форест».

Зазначається, що оператору у його роботі допомагають штурман «Хуліган», який себе називає «очима» дрона та інженер «Соло», який споряджає вибухові скиди.