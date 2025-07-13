Роботу нічних бомберів на Покровському напрямку показали ССО

Робота важких бомберів на Покровському напрямку, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n207767-robotu-nichnyh-bomberiv-na-pokrovskomu-napryamku-pokazaly-sso.html

Ракурс

Оператори важких нічних бомберів 144-го Центру Сил спеціальних операцій уражають малі піхотні групи та укриття на Покровському напрямі.

Відповідне відео сьогодні, 13 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Це найкращий дрон. Я можу ним далеко занести велику бімбу, і тоді там все горить, люди бігають, суєтяться, — розповів про свою роботу оператор дрону «Форест».

Зазначається, що оператору у його роботі допомагають штурман «Хуліган», який себе називає «очима» дрона та інженер «Соло», який споряджає вибухові скиди.