Роботу нічних бомберів на Покровському напрямку показали ССО

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Робота важких бомберів на Покровському напрямку, скріншот відео
Роботу нічних бомберів на Покровському напрямку показали ССОhttps://racurs.ua/ua/n207767-robotu-nichnyh-bomberiv-na-pokrovskomu-napryamku-pokazaly-sso.htmlРакурс
Оператори важких нічних бомберів 144-го Центру Сил спеціальних операцій уражають малі піхотні групи та укриття на Покровському напрямі.
Відповідне відео сьогодні, 13 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування ССО.
Це найкращий дрон. Я можу ним далеко занести велику бімбу, і тоді там все горить, люди бігають, суєтяться, — розповів про свою роботу оператор дрону «Форест».
Зазначається, що оператору у його роботі допомагають штурман «Хуліган», який себе називає «очима» дрона та інженер «Соло», який споряджає вибухові скиди.
Завдяки злагодженості роботи екіпажу нічних бомберів вдається зупиняти ворожі штурми та «розбирати» схованки противника як в рамках спеціальних дій, так і планово, — наголошують у ССО. — Це в вою чергу дозволяє українським силам безпечно для операторів, ефективно і потужно уражати ворожі цілі, підриваючи їхнї наступальні можливості.