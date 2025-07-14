Российский дрон попал в тепловоз в Донецкой области. Фото: ГСЧС

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Російська окупаційна армія завдала нових ударів по Донеччині.

У неділю, 14 липня, окупанти 21 раз обстріляли населені пункти області. Виникло шість пожеж, частину з них надзвичайники локалізували, іншу — ліквідували. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Зазначається, що в селищі Бокове ворожий БпЛА влучив у тепловоз. Внаслідок цього загинуло двоє чоловіків, виникла пожежа в кабіні. Пожежу загасили.

Також є руйнування у містах Лиман, Слов’янськ і селі Старий Караван. Рятувальники виїжджали на гасіння пожеж, бо спалахнули житловий будинок, господарчі споруди та суха трава.

В «Укрзалізниці» уточнили, що загинули машиніст та помічник машиніста тепловоза 1973 та 1994 років народження. А на іншій ділянці залізниці на Донеччині осколкове поранення дістав упорядник поїздів. Потерпілого транспортували його до лікарні Мечникова у Дніпрі.

Нагадаємо, на Харківщині російський дрон влучив у службовий автомобіль поліції в районі однієї з переправ у Куп’янській громаді. Поранення дістали четверо правоохоронців.

А в Сумській області російський дрон атакував медиків, які евакуювали пораненого у Стецьківському старостаті. У двох парамедиків діагностували гостру реакцію на стрес.