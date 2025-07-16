рф ударила по Кривому Рогу баллистикой и десятками БпЛА. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n207832-rf-udarila-po-krivomu-rogu-ballistikoy-i-desyatkami-bpla.html

Ракурс

Кривий Ріг зазнав наймасовішої з початку війни атаки з повітря.

У ніч на 16 липня російські загарбники спрямували на місто одночасно балістичну ракету та 28 БпЛА «Шахед». Протиповітряна оборона збила в небі над Криворіжжям 16 безпілотників, але були й численні влучання. На щастя, ніхто не загинув. Серйозні поранення дістав 17-річний хлопець, зараз лікарі борються за його життя. Про це голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Telegram.

Російська атака призвела до руйнування промислового підприємства. Жертв серед співробітників вдалося уникнути, оскільки під час тривоги вони перебували в укриттях.

Однак ворожий обстріл призвів до виникнення кількох пожеж, також була пошкоджена інфраструктура. Без світла залишилися кілька міських районів, а водопостачання перевели на генератори.

На місце ударів було спрямовано всі оперативні та комунальні служби. До 4.45 всі пожежі було ліквідовано. На ранок, крім кількох абонентів, відновлено електропостачання. Вода також є. Трамвай та тролейбус працюють, — поінформував Вілкул.

Нагадаємо, ввечері 15 липня під атакою російських дронів був Харків. Лише протягом 20 хвилин у місті пролунало щонайменше 17 вибухів. Удари припали на цивільне підприємство в Київському районі. Наразі відомо про трьох постраждалих.