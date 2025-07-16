Російські БпЛА атакували Харків. Фото:

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Ракурс

Російські окупанти пізно ввечері, 15 липня, завдали масованого удару БпЛА по Харкову.

Загарбники завдали щонайменше восьми ударів. Упродовж 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів. Влучання зафіксовані в Київському районі міста. Більшість ударів було по цивільному підприємству. Там спалахнула пожежа. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Більшість ударів — по цивільному підприємству в Київському районі міста. Попередньо ворог застосував БпЛА типу «Герань-2″. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа. Профільні служби виїхали на огляд», — йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо про трьох постраждалих. Медики вже надають їм медичну допомогу.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти завдали ударів керованими авіаційними бомбами та БпЛА по Шостці в Сумській області. Внаслідок обстрілу загинули чоловіки 50 та 55 років. Четверо осіб дістали поранення. Атака призвела до пошкодження багатоповерхових житлових будинків, приватних осель та нежитлових будівель.