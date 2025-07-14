Окупанти скинули КАБи на Шостку. Фото: ДСНС

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Російська армія завдала нових ударів по Сумській області.

Загарбники завдали ударів керованими авіаційними бомбами та БпЛА по Шосткинській громаді. Попередньо відомо про двох загиблих чоловіків 50 та 55 років. Поранені четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків. Серед постраждалих — семирічна дитина. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі. Атака призвела до пошкодження багатоповерхових житлових будинків, приватних осель та нежитлових будівель. Рятувальники досі ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, 14 липня російські БпЛА атакували один із об'єктів цивільної інфраструктури в Сумах. Внаслідок обстрілу була частково зруйнована нежитлова будівля з подальшим займанням. Рятувальники змогли ліквідувати пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.