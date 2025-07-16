Армия рф ударила из артиллерии по Никополю — есть погибшая и пятеро раненых

Армия рф ударила из артиллерии по Никополю. Фото:

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Російська армія завдала нових ударів по Нікополю на Дніпропетровщині.

У середу вранці, 15 липня, ворог обстріляв місто з артилерії. Внаслідок цього загинула жінка, а ще п’ятеро людей дістали травми. З них двох врятували рятувальники. Постраждалим надали домедичну допомогу й транспортували до лікарні. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував, що двох жінок довелося госпіталізувати. У важкому стані перебуває 78-річна поранена, а у стані середньої тяжкості перебуває 69-річна жінка. Решта постраждалих перебуває на амбулаторному лікуванні.

Ворожий обстріл пошкодив банк, перукарню, магазини, спортклуб, аптека й багатоповерхівки.

Нагадаємо, напередодні внаслідок ворожого обстрілу БпЛА Запоріжжя та Запорізького району постраждала 12-річна дівчинка. Медики вже надали їй усю необхідну допомогу.