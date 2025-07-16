ГУР уничтожило российских операторов дронов в оккупированном Токмаке

ГУР уничтожило российских операторов дронов. Фото:

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Ракурс

Українські розвідники знищили групу російських операторів БпЛА.

У середу вранці, 16 липня, на околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області пролунав вибух — у повітря злетів зелений УАЗ 452. У салоні перебували двоє російських окупантів — членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні безпілотників «Скат 350М». Про це Головне управління розвідки МОУ повідомило у Telegram.

Зазначається, що цей ворожий безпілотник загарбники використовували для виявлення позицій українських захисників у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню. Обоє загарбників були знищені.

ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата, — зазначили розвідники.

Нагадаємо, 10 липня прогримів вибух на території одного з підприємств Мелітополя, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту.

Працювало ГУР — внаслідок вибуху загинули п’ятеро військовослужбовців Росгвардії. Також було знищено станцію з супутниковим зв’язком ворога.