Дональд Трамп подтвердил отгрузку ракет к Patriot для отправки в Украину. Фото:

https://racurs.ua/n207835-tramp-podtverdil-otgruzku-raket-k-patriot-dlya-otpravki-v-ukrainu.html

Ракурс

Україна отримає боєприпаси для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ракети до цих систем вже відвантажують для відправлення в Україну. Їх постачають із Німеччини, яка після цього замінить їх для себе, відновивши запаси. Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив у розмові з журналістами, уривок якої наводить Yahoo.

І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну компенсацію. […] НАТО відшкодує нам усе. У деяких випадках ми отримаємо гроші безпосередньо від країн ЄС. Ми завжди повертаємо свої гроші в повному обсязі, — зазначив Трамп.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Сполучені Штати та НАТО поставлятимуть зброю Україні. Витрати ляжуть на європейські країни, а Америка забезпечить виробництво.

Також Трамп заявив, що надасть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, які необхідні для захисту України. Німеччина наразі веде переговори з США щодо постачання Україні двох додаткових систем Patriot та покриття повних витрат на необхідні поставки.

Джерело: Yahoo