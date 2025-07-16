Ночью оккупанты запустили по Украине 400 дронов. Фото:

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росія вночі запустила по Україні 400 дронів та балістичну ракету.

У ніч на 16 липня (противник атакував балістичною ракетою «Іскандер-М» із Криму, а також запустив 400-ми ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із шести напрямків. Основними напрямками удару були Кривий Ріг, Харків та Вінниця. ДО збиття ворожих цілей залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Попередньо відомо, що протиповітряній обороні вдалося збити 198 ворожих БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ще 145 дронів-імітаторів були локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Були зафіксовані влучання ракети та 57 дронів у 12 локаціях і падіння уламків у двох локаціях.

Крім Харкова, Кривого Рогу та Вінниці під ударом ворога опинилися Одеська та Сумська області.

В Ізмаїльському районі Одещини ворожі БпЛА уразили інфраструктурний об'єкт, там виникла пожежа. Ізмаїльська РДА в Facebook поінформувала, що ДСНС бореться з вогнем. Інформація про постраждалих не надходила.

А в Сумах вранці 16 липня ворожі дрони атакували підприємство. Як повідомили в Нацполіції, внаслідок обстрілу булипошкоджені адміністративна будівля, транспортні засоби та два приватних будинки.

А керівник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко заявив, що минулої ночі ворожий дрон впав на територію приватного домогосподарства й пошкодив покрівля. Інформація про поранених не надходила.

Нагадаємо, уночі 16 липня російська федерація здійснила масовану атаку на Вінницю. Російські дрони влучили по обʼєктах промислової і цивільної інфраструктури. Наразі відомо про вісьмох постраждалих. Виникли масштабні пожежі через які мешканців просять залишатися вдома й зачинити вікна.