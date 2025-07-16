Винница подверглась самой массированной атаке с начала войны. Фото:

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Вінниця зазнала чи наймасованішої атаки з початку російсько-української повномасштабної війни.

Вночі у середу, 16 липня, окупанти атакували обласний центр великою кількістю ударних безпілотників. Ворог бив по цивільній інфраструктурі та об'єкту промисловості. На одній з локацій пожежу локалізували, на іншій рятувальники ще працюють над цим. Про це перша заступник начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила в Facebook.

Наразі відомо про вісьмох поранених. П’ятеро постраждалих дістали опіки, двоє з них перебувають у важкому стані. Інші мають травми середнього ступеня.

Загалом Вінниччину вночі атакували 28 ворожих безпілотників. Орієнтовно 18 цілей знищили протиповітряна оборона. Обстріл призвів до пошкодження чотирьох житлових будинкі в області: потрощені покрівлі, вікна, двері.

Мешканців Вінниці закликають не виходити без потреби на вулицю. Так, Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України у Facebookпоінформував, що після пожежі внаслідок ворожої атаки значно погіршена якість повітря. Жителям міста й передмістя радять зачиняти вікна, а також по можливості обмежити перебування на вулиці.

Тим часом ДСНС у соцмережах поінформувала, що під ударом опинилися два об'єкти цивільної промисловості, на яких виникли масштабні пожежі. Також в області пошкоджено чотири житлові будинки. Для ліквідації наслідків збройної агресії від ДСНС залучені 116 рятувальників та 30 одиниць техніки. Також до ліквідації загорянь задіяли пожежний потяг.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня КривийРіг зазнав масованої атаки з повітря — російські загарбники спрямували на місто одночасно балістичну ракету та 28 БпЛА «Шахед». Серйозні поранення дістав 17-річний хлопець, зараз лікарі борються за його життя.

У місті зруйноване промислове підприємство. Також була пошкоджена інфраструктура. Без світла залишилися кілька міських районів, а водопостачання перевели на генератори.