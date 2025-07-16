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Ракурс
Вінниця зазнала наймасованішої атаки дронів з початку війни. Фото: ДСНС

Вінниця зазнала масованої атаки БпЛА — мешканців просять залишатися вдома

16 лип 2025, 09:27
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Вінниця зазнала чи наймасованішої атаки з початку російсько-української повномасштабної війни.

Вночі у середу, 16 липня, окупанти атакували обласний центр великою кількістю ударних безпілотників. Ворог бив по цивільній інфраструктурі та об'єкту промисловості. На одній з локацій пожежу локалізували, на іншій рятувальники ще працюють над цим. Про це перша заступник начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила в Facebook.

Наразі відомо про вісьмох поранених. П’ятеро постраждалих дістали опіки, двоє з них перебувають у важкому стані. Інші мають травми середнього ступеня.

Загалом Вінниччину вночі атакували 28 ворожих безпілотників. Орієнтовно 18 цілей знищили протиповітряна оборона. Обстріл призвів до пошкодження чотирьох житлових будинкі в області: потрощені покрівлі, вікна, двері.

Мешканців Вінниці закликають не виходити без потреби на вулицю. Так, Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України у Facebookпоінформував, що після пожежі внаслідок ворожої атаки значно погіршена якість повітря. Жителям міста й передмістя радять зачиняти вікна, а також по можливості обмежити перебування на вулиці.

Тим часом ДСНС у соцмережах поінформувала, що під ударом опинилися два об'єкти цивільної промисловості, на яких виникли масштабні пожежі. Також в області пошкоджено чотири житлові будинки. Для ліквідації наслідків збройної агресії від ДСНС залучені 116 рятувальників та 30 одиниць техніки. Також до ліквідації загорянь задіяли пожежний потяг.

Вінниця зазнала наймасованішої атаки дронів з початку війни. Фото: ДСНС

Вінниця зазнала наймасованішої атаки дронів з початку війни. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 16 липня Кривий Ріг зазнав масованої атаки з повітря — російські загарбники спрямували на місто одночасно балістичну ракету та 28 БпЛА «Шахед». Серйозні поранення дістав 17-річний хлопець, зараз лікарі борються за його життя.

У місті зруйноване промислове підприємство. Також була пошкоджена інфраструктура. Без світла залишилися кілька міських районів, а водопостачання перевели на генератори.

Джерело: Ракурс


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