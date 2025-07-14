Німеччина може придбати два ЗРК Patriot для України. Фото:

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Німеччина може придбати додаткові системи Patriot для України.

Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував постачання додаткових «Петріотів» та ракет для них Україні. На тлі цього анонсу до Вашингтона прямують генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Про це повідомило видання Bloomberg.

Очікується, що 14 липня Рютте зустрінеться з Трампом, щоб обговорити постачання Україні систем Patriot.

Також медіа пише, що Берлін наразі веде переговори з Білим домом щодо постачання Україні двох додаткових систем Patriot та покриття повних витрат на необхідні поставки.

Тим часом видання Financial Times інформує, що Німеччина не зможе надати Україні більше систем Patriot, які є на озброєнні Бундесверу.

Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що дві системи держава надала Польщі, а щонайменше одна недоступна через обслуговування або навчання. Німеччина вже передала ЗСУ три з 12 своїх «Петріотів».

У Німеччині залишилося лише шість. Це справді занадто мало, особливо з огляду на цілі НАТО, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо передати більше, — наголосив міністр.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що надасть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, які необхідні для захисту України, бо російський диктатор володимир путін «розмовляє гарно, але ввечері бомбить усіх». Трамп не розкрив інформацію про кількість поставлених систем, але наголосив, що вартість буде повністю компенсована Європейським Союзом.

Джерела: Bloomberg, Financial Times