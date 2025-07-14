Ворог скинув авіабомбу на село в Харківській області. Фото: ОВА

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Росіяни скинули КАБ на село Борівське Шевченківської громади Харківської області.

Ворог обстріляв населений пункт у понеділок, 14 липня. Внаслідок атаки загинула людина. Ще четверо людей постраждали. Усіх поранених госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

В ОВА додали, що упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і дев’ять населених пунктів області, де постраждали троє людей, а одна загинула.

У селі Караїчне Вовчанської громади постраждав 56-річний чоловік, а в селі Грушівка Кіндрашівської громади постраждали 58-річний й 79-річний чоловіки. А в селі Вільхуватка внаслідок вибуху невідомого предмету загинув 46-річний чоловік.

Нагадаємо, 13 липня російські окупанти з реактивної систему залпового вогню Середино-Будську громаду в прикордонних районах. Внаслідок обстрілу поранення отримав 50-річний місцевий житель, а житлові будинки були пошкоджені.