Агентки ГРУ готували підриви суддів та волонтерів. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n207794-agentky-gru-gotuvaly-pidryvy-suddiv-ta-volonteriv-u-poltavi-ta-dnipri-sbu.html

Ракурс

Російська агентура намагалася влаштувати низку терактів у Полтаві та Дніпрі.

Правоохоронці затримано двох агенток російського ГРУ, які готували підриви суддів та волонтерів у прифронтових містах. Замовлення російської спецслужби виконували дві мешканки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки. Їм замовили ліквідацію представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Про це 14 липня прес-центр СБУ повідомив у Telegram.

Готували замахи ці зловмисниці у Дніпрі та Полтаві, де шпигували за місцями роботи і проживання потенційних «цілей». Одна зі зрадниць припаркувала замінований скутер біля автомобіля місцевого судді, якого окупанти планували підірвати за допомогою дистанційної активації вибухівки.

Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ. Одночасно з цим було затримано її спільницю за місцем проживання у Полтаві.

Жінкам вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне.

Нагадаємо, 20 червня росіяни підірвали вибухівку, яка була захована у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових. Тоді загинув 26-річний військовослужбовець, а 29-річний військовий був тяжко травмований. СБУ затримала виконавця злочину.