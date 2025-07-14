БпЛА окупантів влучив по навчальному закладу у Сумах, є поранені

БпЛА влучив по навчальному закладу у Сумах. Фото:

https://racurs.ua/ua/n207793-bpla-okupantiv-vluchyv-po-navchalnomu-zakladu-u-sumah-ie-poraneni.html

Ракурс

Російські окупаційні війська 14 липня атакували Суми безпілотниками типу «Шахед».

Ворожий БпЛА вдарив по одному з навчальних закладів на території Сумської громади. Внаслідок атаки є поранені. Також пошкоджено будівлі. На місці працюють відповідні служби. Деталі та масштаби руйнувань з’ясовуються.

Про це керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Виконувач обов’язків мера Артем Кобзар зазначив, що був удар по даху одного з навчальних закладів.

Сумська обласна прокуратура поінформувала про шістьох поранених.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами та БпЛА по Шостці в Сумській області. Попередньо відомо про двох загиблих чоловіків 50 та 55 років. Поранення дістали четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків.

Ворожа атака призвела до пошкодження багатоповерхових житлових будинків, приватних осель та нежитлових будівель. Рятувальники досі ліквідовують наслідки.