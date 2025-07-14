Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
БпЛА попал по учебному заведению в Сумах. Фото:

БпЛА оккупантов попал по учебному заведению в Сумах, есть раненые

14 июл 2025, 12:25
999

Російські окупаційні війська 14 липня атакували Суми безпілотниками типу «Шахед».

Ворожий БпЛА вдарив по одному з навчальних закладів на території Сумської громади. Внаслідок атаки є поранені. Також пошкоджено будівлі. На місці працюють відповідні служби. Деталі та масштаби руйнувань з’ясовуються.

Про це керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Виконувач обов’язків мера Артем Кобзар зазначив, що був удар по даху одного з навчальних закладів.

Сумська обласна прокуратура поінформувала про шістьох поранених.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами та БпЛА по Шостці в Сумській області. Попередньо відомо про двох загиблих чоловіків 50 та 55 років. Поранення дістали четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків.

Ворожа атака призвела до пошкодження багатоповерхових житлових будинків, приватних осель та нежитлових будівель. Рятувальники досі ліквідовують наслідки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров