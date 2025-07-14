Трамп пообіцяв надати Україні Patriot. Фото:

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США нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що ці системи необхідні для захисту України, бо російський диктатор володимир путін «розмовляє гарно, але ввечері бомбить усіх». Трамп не розкрив інформацію про кількість поставлених систем, але наголосив, що вартість буде повністю компенсована Європейським Союзом. Про це повідомило Reuters.

Я ще не визначився з точною кількістю, але Україна отримає певну кількість, бо їй потрібен захист. Витрати покриє Європейський Союз — ми за це не платимо. Для нас це вигідна угода: ми надішлемо Patriot, які їм дійсно необхідні, адже путін здивував багатьох. Він говорить гарно, а ввечері починає бомбити. Це викликає занепокоєння, мені таке не подобається, — заявив Трамп журналістам на авіабазі «Ендрюс» біля Вашингтона.

Американський лідер додав, що Україна отримає «різні одиниці дуже складного військового обладнання», але за це доведеться заплатив всі 100%.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Джерело: Reuters