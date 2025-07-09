Трамп розглядає можливість передачі Україні ще одного ЗРК Patriot. Фото:

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Президент США Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Питання про надання американського зенітно-ракетного комплексу знову опинилося на порядку денному після заяв глави Білого дому про наміри посилити протиповітряну оборону України на тлі постійних російських атак. У разі схвалення рішення це стане першим випадком, коли адміністрація Трампа передасть Києву велике озброєння. Про це видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на двох посадовців у Пентагоні.

Зазначається, що командаТрампа вже надіслала запит до Пентагону з проханням оцінити можливості додаткової військової допомоги, зокрема постачання ще однієї системи Patriot. У разі схвалення для України можуть зібрати новий комплекс.

Паралельно Штати вивчають, чи можуть європейські союзники також надати Україні більше таких установок.

Нагадаємо, 7 липня Пентагон оголосив про поставки Україні додаткової оборонної зброї згідно з розпорядженням президента США Дональда Трампа. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американці передадуть українцям ще зброї, бо Україна зазнає зараз «дуже сильних ударів».

ЗМІ інформували, що Трамп пообіцяв українському президенту Володимиру Зеленському терміново передати 10 ракет-перехоплювачів для «Петріотів».

Джерело: The Wall Street Journal