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Армія рф атакувала Україну 728 дронами та 13 ракетами. Фото:
росія вночі атакувала Україну рекордною кількістю дронів — які наслідкиhttps://racurs.ua/ua/n207665-rosiya-vnochi-atakuvala-ukrayinu-rekordnou-kilkistu-droniv-yaki-naslidky.htmlРакурс
Українська ППО вночі та вранці 9 липня знешкодила рекордні 718 цілей.
У ніч на 9 липня росіяни атакували Україну 741 засобом повітряного нападу. З п’яти напрямків була запущена рекордна кількість ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів — 728 одиниць. З Саратовської та Курської областей росіяни атакували сімома крилатими ракетами «Х-101"/"Іскандер-К», а з Липецької області було запущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.
Основним напрямком удару була Волинь, а саме місто Луцьк. Відбивали ворожу атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи.
Попередньо відомо про знешкодженя 718 засобів повітряного нападу противника. Збити вдалося 303 цілі, а 415 були локаційно втрачені.
ППО ліквідувала:
- 296 ворожих БпЛА збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- сім крилатих ракет «Х-101"/"Іскандер-К» — збито.
Ворожі дрони та ракети влучали у чотирьох локаціях, а падіння збитих уламків зафіксували в 14 локацях.
Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала, що внаслідок російського ракетного обстрілу в Луцьку сталося загоряння на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста.
Вогнеборці ліквідували пожежу і попередньо ніхто не постраждав. На місцях ударів працювали понад 50 рятувальників, сапери, 11 одиниць техніки ДСНС та інші служби екстреного реагування міста.
У Київській області, як поінформував очільник ОВА Микола Калашник, внаслідок обстрілу зазнала поранень жінка. Медики зафіксували у постраждалої закритий перелом грудної клітини.
Міський голова Броварів Ігор Сапожко поінформував про значну пожежу внаслідок падіння уламків БпЛА на одному з підприємств у Требухові.
У Житомирській області внаслідок нічної атаки зазнали пошкоджень виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. В ОВА повідомили про пошкодження скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків. За попередніми даними, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін заявив, що в регіоні внаслідок обстрілу відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків.
Нагадаємо, вночі 9 липня на Луцьк відбулася наймасованіша атака російських БпЛА й ракет. Загалом в повітряному просторі Волині перебували близько ворожих 50 дронів та п’ять ракет.