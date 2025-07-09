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Армия рф атаковала Украину 728 дронами и 13 ракетами. Фото:

россия ночью атаковала Украину рекордным количеством дронов — какие последствия

9 июл 2025, 09:29
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Українська ППО вночі та вранці 9 липня знешкодила рекордні 718 цілей.

У ніч на 9 липня росіяни атакували Україну 741 засобом повітряного нападу. З п’яти напрямків була запущена рекордна кількість ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів — 728 одиниць. З Саратовської та Курської областей росіяни атакували сімома крилатими ракетами «Х-101"/"Іскандер-К», а з Липецької області було запущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Основним напрямком удару була Волинь, а саме місто Луцьк. Відбивали ворожу атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи.

Попередньо відомо про знешкодженя 718 засобів повітряного нападу противника. Збити вдалося 303 цілі, а 415 були локаційно втрачені.

ППО ліквідувала:

  • 296 ворожих БпЛА збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • сім крилатих ракет «Х-101"/"Іскандер-К» — збито.

Ворожі дрони та ракети влучали у чотирьох локаціях, а падіння збитих уламків зафіксували в 14 локацях.

Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала, що внаслідок російського ракетного обстрілу в Луцьку сталося загоряння на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста.

Вогнеборці ліквідували пожежу і попередньо ніхто не постраждав. На місцях ударів працювали понад 50 рятувальників, сапери, 11 одиниць техніки ДСНС та інші служби екстреного реагування міста.

Армія рф атакувала Україну 728 дронами та 13 ракетами. Фото: ДСНС

Армія рф атакувала Україну 728 дронами та 13 ракетами. Фото: ДСНС

Армія рф атакувала Україну 728 дронами та 13 ракетами. Фото: ДСНС

У Київській області, як поінформував очільник ОВА Микола Калашник, внаслідок обстрілу зазнала поранень жінка. Медики зафіксували у постраждалої закритий перелом грудної клітини.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко поінформував про значну пожежу внаслідок падіння уламків БпЛА на одному з підприємств у Требухові.

Армія рф атакувала Україну 728 дронами та 13 ракетами. Фото: ОВА

Армія рф атакувала Україну 728 дронами та 13 ракетами. Фото: ОВА

Армія рф атакувала Україну 728 дронами та 13 ракетами. Фото: ОВА

У Житомирській області внаслідок нічної атаки зазнали пошкоджень виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. В ОВА повідомили про пошкодження скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків. За попередніми даними, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Армія рф атакувала Україну 728 дронами та 13 ракетами. Фото: ДСНС

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін заявив, що в регіоні внаслідок обстрілу відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків.

Нагадаємо, вночі 9 липня на Луцьк відбулася наймасованіша атака російських БпЛА й ракет. Загалом в повітряному просторі Волині перебували близько ворожих 50 дронів та п’ять ракет.

Источник: Ракурс


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