Помер український композитор і народний артист Ігор Поклад. Фото:

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Український композитор та народний артист України Ігор Поклад помер у віці 84 років.

Поклад був автором понад 150 композицій, а його пісні включені в репертуар більшості відомих естрадних артистів України. Також він мав звання Героя України. Про смерть митця повідомила його дружина Світлана Поклад у Facebook.

От і все… Любила, люблю і любитиму завжди… Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка… За його безсмертну душу… — написала вона.

У 1986 році Поклав став лауреатом Шевченківської премії 1986 року, а з 1997 року був народним артистом України. Саме він написав слова до пісень «Ой летіли дикі гуси», «Чарівна скрипка» тощо, які виконували артисти Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Назарій Яремчук та Василь Зінкевич.

Також Поклад створив музику дляо десятків мюзиклів та оперет («Конотопська відьма», «Різдвяна ніч», «Друге весілля в Малинівці»), а також до кіно та мультфільмів («Як козаки в хокей грали», «Енеїда» тощо).

Нагадаємо, 28 травня у віці 48 років помер народний депутат України Сергій Швець, який довгий час боровся з важкою хворобою. Свого часу нардеп був спеціальним кореспондентом і ведучим телеканалів «1+1», «СТБ» та «ICTV».