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Ракурс
Російський FPV-дрон атакував авто поліції на Харківщині. Фото: НПУ

Російські FPV-дрони атакували авто поліції на Харківщині й медиків на Сумщині

14 лип 2025, 08:27
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Російська армія поцілила FPV-дроном в поліцейський автомобіль на Харківщині.

Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль поліції в районі однієї з переправ у Куп’янській громаді. Поранення дістали четверо правоохоронців — дільничний офіцер поліції, поліцейський відділу реагування патрульної поліції Куп’янського РВП та двоє поліцейських полку поліції особливого призначення. Про це Національна поліція України повідомила в Telegram.

Зазначається, що постраждалих госпіталізували. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Російський FPV-дрон атакував авто поліції на Харківщині. Фото: НПУ

Російський FPV-дрон атакував авто поліції на Харківщині. Фото: НПУ

А в Сумській області російський дрон атакував медиків, які евакуювали пораненого у Стецьківському старостаті. Голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram поінформував, що після удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку. У двох парамедиків діагностували гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, 11 липня російська окупаційна армія завдала удару по сміттєвозу в Костянтинівці Донецької області. У машину комунальників влучив ворожий снаряд.

Джерело: Ракурс


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