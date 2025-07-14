Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российский FPV-дрон атаковал авто полиции в Харьковской области. Фото: НПУ

Российские FPV-дроны атаковали авто полиции в Харьковской области и медиков на Сумщине

14 июл 2025, 08:27
999

Російська армія поцілила FPV-дроном в поліцейський автомобіль на Харківщині.

Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль поліції в районі однієї з переправ у Куп’янській громаді. Поранення дістали четверо правоохоронців — дільничний офіцер поліції, поліцейський відділу реагування патрульної поліції Куп’янського РВП та двоє поліцейських полку поліції особливого призначення. Про це Національна поліція України повідомила в Telegram.

Зазначається, що постраждалих госпіталізували. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Російський FPV-дрон атакував авто поліції на Харківщині. Фото: НПУ

Російський FPV-дрон атакував авто поліції на Харківщині. Фото: НПУ

А в Сумській області російський дрон атакував медиків, які евакуювали пораненого у Стецьківському старостаті. Голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram поінформував, що після удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку. У двох парамедиків діагностували гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, 11 липня російська окупаційна армія завдала удару по сміттєвозу в Костянтинівці Донецької області. У машину комунальників влучив ворожий снаряд.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров