Юрий Бутусов раскрыл обстоятельства ликвидации убийц полковника СБУ Ивана Воронича. Фото:

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Ракурс

Обставини вбивства агентами рф полковника СБУ Івана Воронича розкрив журналіст Юрій Бутусов.

Вбивство здійснили два російських агенти, яких «знайшли» по гарячих слідах після злочину. Для країни-агресора вони не мали ніякої цінності, бо працювали за гроші й не могли знати ніяких цікавих деталей, крім замовника. Про це Бутусов 13 липня повідомив у Facebook.

Докази їй причетності максимально переконливі, оскільки росіяни їх використали як одноразових. На обмін росіяни їх забирати б не стали, цінності вони ніякої для ФСБ не мають, вони діяли за гроші і крім замовника не знали нічого. Тому обидва ліквідовані при спробі чинити спротив та втекти. Тепер навіть прах їх розсіється без вісті, — йдеться у повідомленні.

За його словами, виконавцями злочину був Гулализада Хагані, а за забезпечення відповідала Нармін Гулієва. Вони обидва мали паспорти Азербайджану, але насправді були тісно пов’язані з російськими кримінальними угрупованнями.

Гулієва в’їхала в Україну 15 травня з Молдови через пункт перетину Маяки-Удобне, а Хагані намагався перетнути офіційно держкордон на тому самому пункті перетину Маяки-Удобне 27 лютого цього року. Йому, як бандиту, відмовили у в’їзді до 2023 року, тому він в’їхав нелегально.

Бутусов пише, що ціллю кілерів був саме Іван Воронич, бо він був одним з керівників 5-го управління контррозвідки СБУ, яке було створено у 2015-му році для диверсійних операцій на тимчасово окупованих територіях, і знищило десятки найвідоміших командирів російських військ та спецслужб.

Останні роки Воронич служив в іншому підрозділі СБУ, але, очевидно, давно хотів помститись полковнику, і Воронич залишався серед найбільших ворогів росії. Він заслужив найвищих відзнак України, робив кар'єру не політичними замовленнями, а справами, користувався повагою бойових товаришів, — написав він.

Зазначається, що Воронич проживав за місцем реєстрації у своїй квартирі, яка зазначена в усіх базах даних. Ще дозволило кілерам встановили спостереження за під’їздом та через короткий час вистежили офіцера та організувати вбивство.

Російські спецслужби давно ведуть кампанію терору в Україні, і, очевидно, масштаби засилання агентури, яку вербують у кримінальних колах, будуть збільшуватись. Цілком вірогідно, що широкомасштабні напади та вбивства громадян Азербайджану в рф пов’язані якраз з тим, що російські спецслужби намагаються примусити певних людей вести терористичну діяльність проти України. Викликає занепокоєння організація безпеки інших відомих офіцерів СБУ, які також брали активну участь у ліквідації ватажків окупантів. Один з них — полковник Роман Червінський, якого суд запроторив під домашній арешт. Домашній арешт має бути відмінений, інакше Червінського також підставляють під удар росіян, — написав Бутусов.

Журналіст також долав, що усім офіцерам ЗСУ та СБУ та деяким відомим громадським діячам треба продумати заходи безпеки і при можливості не проживати за місцями реєстрації або адресами, які публічно відомі. Бутусов не виключає, що російські спецслужби будуть продовжувати засилати нові групи найманих вбивць.

Нагадаємо, 13 липня співробітники Служби безпеки України під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ рф здійснили убивство полковника СБУ в Києві.