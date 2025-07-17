Германия и Великобритания заключили новый договор о сотрудничестве после Brexit

https://racurs.ua/n207873-germaniya-i-velikobritaniya-zakluchili-novyy-dogovor-o-sotrudnichestve-posle-brexit.html

Ракурс

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Лондона зі своїм першим офіційним візитом: там він разом з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером уклав 27-сторінкову угоду, спрямовану на зближення двох країн після виходу Великої Британії з ЄС.

Позиції договору торкнулися не тільки питань безпеки та економіки, а й культурної сфери. Особлива увага приділена спрощенню обміну школярів і студентів — з 2025 року візи та закордонні паспорти для таких поїздок більше не будуть потрібні.

В даний час, наприклад, візові правила сильно ускладнюють освітні поїздки: шкільним групам потрібна попередня онлайн-реєстрація та оформлення дозволів на в’їзд. Ця ситуація, судячи з усього, стала обтяжувати і самих британців.

Вони хотіли за допомогою Brexit обмежити нелегальну міграцію, але не звичайний туристичний потік, — каже в інтерв’ю BILD колишній депутат Європарламенту Ельмар Брок.

Він нагадав, що ЄС і раніше пропонував Великобританії повністю безвізовий режим, але тодішній прем'єр Борис Джонсон був категорично проти.

Також договір передбачає запуск прямого залізничного сполучення протягом 10 років, використання електронних прикордонних терміналів і підтвердження військових зобов’язань в рамках НАТО.

Це особливий день для німецько-британських відносин. Підписання такого договору давно назріло, — заявив Мерц.

Стармер теж назвав цю угоду «історичною».