Прорыв россиян в Харьковской области: суд изменил меры пресечения двум командирам

https://racurs.ua/n207874-proryv-rossiyan-v-harkovskoy-oblasti-sud-izmenil-mery-presecheniya-dvum-komandiram.html

Ракурс

Суд змінив запобіжні заходи командирам, звинуваченим у неналежній обороні Харківщини.

Екскомандиру Оперативно-тактичного угруповання «Харків» бригадному генералу Юрію Галушкіну не продовжили запобіжний захід. 23 липня з нього мають зняти електронний браслет та відпустити з-під домашнього арешту.

Екскомандира 415 окремого стрілецького батальйону полковника Іллю Лапіна передали на поруки правозахиснику та ветерану Масі Наєму. Прокурор у справі просив продовжити нічний домашній арешт та був проти пом’якшення запобіжного заходу.

Правоохоронці 20 січня затримали трьох військових, яких підозрюють у недбалості під час організації оборони Харківщини у 2024 році. Мова про Юрія Галушкіна, Іллю Лапіна та екскомандира 125 окремої бригади Територіальної оборони генерала Артура Горбенка.