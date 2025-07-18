Дроны атаковали Московскую и две области россии. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор російська федерація зазнала атаки безпілотників.

У ніч на у Московській області фіксувалися невідомі дрони. Вибухи було чути в Істринському муніципальному окрузі та в районі міста Звенигород. Місцеві мешканці чули гул мотора в небі й гучні вибухи. Інформації про будь-які наслідки немає. Про це повідомив Telegram-канал SHOT.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про «збиття» двох БпЛА, які летіли на російську столицю. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Через атаку дронів в московському аеропорту «Внуково» запровадили план «Ковер». На виліт затримувалися вісім рейсів, а на приліт — 20 рейсів. Один рейс було скасовано.

Гучно було також і в Орловській області. У передмісті Орла було чутно щонайменше чотири вибухи. Попередньо, як стверджується, працювала ППО.

Також дрони фіксувалися у Дзержинську Нижегородської області, де розташовані заводи, які виробляють, зокрема, боєприпаси та компоненти до них.

Міноборони рф заявило, що сили ППО «перехопили і знищили» 73 українські безпілотники. За даними ворога, 31 дрон було збито над Брянською областю, 17 — над Орловською, 10 — над Московським регіоном, чотири — над окупованимм Кримом, три — над акваторією Азовського моря, по два — над Смоленською та Нижньогородською областями, по одному — над Бєлгородською, Калузькою, Воронезькою областями та акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, в ніч на 13 липня російське місто Кстово зазнало удару БпЛА. Дрони цілили по місцевому нафтопереробному заводу. На підприємстві виникла велика пожежа, а частину міста окутав густий чорний дим. Також частина Кстово залишилася без електропостачання.