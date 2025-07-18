Ракурсhttps://racurs.ua/
Армия рф нанесла удары по Чугуеву, четверо человек ранены.
Оккупационные войска нанесли удары по Чугуеву — ранены четыре человекаhttps://racurs.ua/n207880-okkupacionnye-voyska-nanesli-udary-po-chuguevu-raneny-chetyre-cheloveka.htmlРакурс
Російські окупанти зранку завдали удар по Чугуєву.
Вночі у п’ятницю, 18 липня, приблизно о 4.40 по одному з жилих мікрорайонів міста ворог завдав удару. Обстріл пошкодив житлові будинки, дільницю сімейного лікаря та заклад освіти. Про це міський голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила у Telegram.
Наразі відомо про чотирьох поранених осіб. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Профільні служби вже виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо, російські окупанти вдарили ударними дронами по Запорізькому району, а КАБи скинули на Степногірську громаду. Загинула одна людина, ще одна дістала поранення. Також на місцях прильотів зафіксовані руйнування та пожежі
Читайте также
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...