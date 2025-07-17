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Последствия удара российского беспилотника в Никополе, фото: ГСЧС

Рашисты нанесли повторный удар по спасателям в Никополе — пятеро пострадавших (ФОТО)

17 июл 2025, 08:51
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У Нікополі на Дніпропетровщині вчора, 16 липня, увечері внаслідок удару ворожого FPV-дрона загорівся вантажний автомобіль.

Під час ліквідації наслідків атаки, ворог повторно завдав удару по рятувальникам, застосувавши безпілотник. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті ворожої атаки:

  • троє співробітників ДСНС отримали травми, їх госпіталізовано до лікарні;
  • також постраждали двоє цивільних — чоловік та жінка.

Пожежу ліквідовано на площі 6 кв. м.

Наслідки удару російського безпілотника у Нікополі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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