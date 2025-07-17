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Последствия удара российского беспилотника в Никополе, фото: ГСЧС
Рашисты нанесли повторный удар по спасателям в Никополе — пятеро пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n207856-rashisty-nanesli-povtornyy-udar-po-spasatelyam-v-nikopole-pyatero-postradavshih-foto.htmlРакурс
У Нікополі на Дніпропетровщині вчора, 16 липня, увечері внаслідок удару ворожого FPV-дрона загорівся вантажний автомобіль.
Під час ліквідації наслідків атаки, ворог повторно завдав удару по рятувальникам, застосувавши безпілотник. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
В результаті ворожої атаки:
- троє співробітників ДСНС отримали травми, їх госпіталізовано до лікарні;
- також постраждали двоє цивільних — чоловік та жінка.
Пожежу ліквідовано на площі 6 кв. м.