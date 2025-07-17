Владимир Зеленский, фото: «Детектор медиа»

https://racurs.ua/n207855-zelenskiy-vnes-v-radu-predstavlenie-na-naznachenie-sviridenko-premerom-dokument.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, вніс у Верховну Раду подання на призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра.

Про це у своєму Telegam-каналі повідомив народний депутат Олександр Качура, опублікувавши фото відповідного документа.

Сьогодні, 17 липня, парламентський комітет з питань організації державної влади розгляне відповідне подання.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegam-каналі повідомив, що засідання Комітету з питань державності розпочнеться о 9.45.