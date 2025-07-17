Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Детектор медиа»

Зеленский внес в Раду представление на назначение Свириденко премьером (ДОКУМЕНТ)

17 июл 2025, 08:12
999

Володимир Зеленський, президент України, вніс у Верховну Раду подання на призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра.

Про це у своєму Telegam-каналі повідомив народний депутат Олександр Качура, опублікувавши фото відповідного документа.

Документ: Олександр Качура

Сьогодні, 17 липня, парламентський комітет з питань організації державної влади розгляне відповідне подання.

Документ: Олександр Качура

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegam-каналі повідомив, що засідання Комітету з питань державності розпочнеться о 9.45.

Ну і потім розгляд призначення Премʼєра, складу Уряду, окремо МЗС та Міноборони. Десь до 16−17 мають завершити, — зазначив він. — Теоретично, ще мають затвердити програму дій Уряду. Але там це можна зробити пізніше.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров