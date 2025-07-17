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Владимир Зеленский, фото: «Детектор медиа»
Зеленский внес в Раду представление на назначение Свириденко премьером (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n207855-zelenskiy-vnes-v-radu-predstavlenie-na-naznachenie-sviridenko-premerom-dokument.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, вніс у Верховну Раду подання на призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра.
Про це у своєму Telegam-каналі повідомив народний депутат Олександр Качура, опублікувавши фото відповідного документа.
Сьогодні, 17 липня, парламентський комітет з питань організації державної влади розгляне відповідне подання.
Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegam-каналі повідомив, що засідання Комітету з питань державності розпочнеться о 9.45.
Ну і потім розгляд призначення Премʼєра, складу Уряду, окремо МЗС та Міноборони. Десь до 16−17 мають завершити, — зазначив він. — Теоретично, ще мають затвердити програму дій Уряду. Але там це можна зробити пізніше.
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