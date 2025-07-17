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Володимир Зеленський, фото: «Детектор медіа»
Зеленський вніс у Раду подання на призначення Свириденко прем'єром (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n207855-zelenskyy-vnis-u-radu-podannya-na-pryznachennya-svyrydenko-premierom-dokument.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, вніс у Верховну Раду подання на призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра.
Про це у своєму Telegam-каналі повідомив народний депутат Олександр Качура, опублікувавши фото відповідного документа.
Сьогодні, 17 липня, парламентський комітет з питань організації державної влади розгляне відповідне подання.
Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegam-каналі повідомив, що засідання Комітету з питань державності розпочнеться о 9.45.
Ну і потім розгляд призначення Премʼєра, складу Уряду, окремо МЗС та Міноборони. Десь до 16−17 мають завершити, — зазначив він. — Теоретично, ще мають затвердити програму дій Уряду. Але там це можна зробити пізніше.
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