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Армія рф завдала ударів по Чугуєву, четверо осіб поранені. Фото:
Окупаційні війська завдали ударів по Чугуєву — поранено четверо осібhttps://racurs.ua/ua/n207880-okupaciyni-viyska-zavdaly-udariv-po-chuguievu-poraneno-chetvero-osib.htmlРакурс
Російські окупанти зранку завдали удар по Чугуєву.
Вночі у п’ятницю, 18 липня, приблизно о 4.40 по одному з жилих мікрорайонів міста ворог завдав удару. Обстріл пошкодив житлові будинки, дільницю сімейного лікаря та заклад освіти. Про це міський голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила у Telegram.
Наразі відомо про чотирьох поранених осіб. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Профільні служби вже виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо, російські окупанти вдарили ударними дронами по Запорізькому району, а КАБи скинули на Степногірську громаду. Загинула одна людина, ще одна дістала поранення. Також на місцях прильотів зафіксовані руйнування та пожежі
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