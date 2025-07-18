Армія рф завдала ударів по Чугуєву, четверо осіб поранені. Фото:

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Російські окупанти зранку завдали удар по Чугуєву.

Вночі у п’ятницю, 18 липня, приблизно о 4.40 по одному з жилих мікрорайонів міста ворог завдав удару. Обстріл пошкодив житлові будинки, дільницю сімейного лікаря та заклад освіти. Про це міський голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила у Telegram.

Наразі відомо про чотирьох поранених осіб. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Профільні служби вже виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили ударними дронами по Запорізькому району, а КАБи скинули на Степногірську громаду. Загинула одна людина, ще одна дістала поранення. Також на місцях прильотів зафіксовані руйнування та пожежі