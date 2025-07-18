Російські дрони та КАБи атакували Запорізьку область. Фото: ОВА

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Російські окупаційні війська вдарили по Запорізькій області.

Уночі 18 липня ворог ударив по Степногірській громаді КАБами. Росіяни поцілили по житловій забудові. На місці прильоту виявили тіло 64-річного чоловіка. Здійнялася пожежа у кількох багатоповерхових будинках. Про це очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у Telegram.

Крім того, Запорізький район атакували щонайменше дев’ять «Шахедів». Наліт ворожих дронів-камікадзе призвів до виникнення пожеж, а нежитлові будівлі були зруйновані. Внаслідок атаки отримав поранення 79-річний чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу.

Загалом за минулу добу, як поінформував Федоров, росіяни завдали 490 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Ворог атакував авіацією та дронами, атакував з реактивних систем залпового вогню та зі ствольної артилерії. Надійшло 15 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 16 липня російські окупанти скинули авіабомбу на Добропіллю в Донецькій області. Загинули троє осіб, а 27 дістали поранення. Всі постраждалі отримали медичну допомогу, деякі з них — евакуйовані до інших областей.