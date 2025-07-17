Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по Добропіллю, фото: ДСНС
Зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок російського удару по Добропіллю — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n207860-zrosla-kilkist-zagyblyh-ta-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-po-dobropillu-ova.htmlРакурс
Зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок удару російською авіабомбою по Добропіллю на Донеччині, який було завдано вчора, 16 липня, вдень.
Про це сьогодні, 17 липня, вранці у своєму Telegam-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Наразі відомо про 3 загиблих і 27 поранених внаслідок удару по Добропіллю. Всі поранені отримали медичну допомогу, деякі з них — евакуйовані до інших областей, — розповів він.
Наразі триває розбір завалів, енергетики відновлюють електропостачання.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...