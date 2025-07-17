Наслідки російського удару по Добропіллю, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n207860-zrosla-kilkist-zagyblyh-ta-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-po-dobropillu-ova.html

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Зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок удару російською авіабомбою по Добропіллю на Донеччині, який було завдано вчора, 16 липня, вдень.

Про це сьогодні, 17 липня, вранці у своєму Telegam-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наразі відомо про 3 загиблих і 27 поранених внаслідок удару по Добропіллю. Всі поранені отримали медичну допомогу, деякі з них — евакуйовані до інших областей, — розповів він.

Наразі триває розбір завалів, енергетики відновлюють електропостачання.