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Зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок удару російською авіабомбою по Добропіллю на Донеччині, який було завдано вчора, 16 липня, вдень.
Про це сьогодні, 17 липня, вранці у своєму Telegam-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Наразі відомо про 3 загиблих і 27 поранених внаслідок удару по Добропіллю. Всі поранені отримали медичну допомогу, деякі з них — евакуйовані до інших областей, — розповів він.
Наразі триває розбір завалів, енергетики відновлюють електропостачання.
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