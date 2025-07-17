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Ракурс
Последствия российского удара по Доброполью, фото: ГСЧС.

Возросло количество погибших и пострадавших в результате российского удара по Доброполью — ОВА

17 июл 2025, 11:08
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Зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок удару російською авіабомбою по Добропіллю на Донеччині, який було завдано вчора, 16 липня, вдень.

Про це сьогодні, 17 липня, вранці у своєму Telegam-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наразі відомо про 3 загиблих і 27 поранених внаслідок удару по Добропіллю. Всі поранені отримали медичну допомогу, деякі з них — евакуйовані до інших областей, — розповів він.

Наразі триває розбір завалів, енергетики відновлюють електропостачання.

Источник: Ракурс


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