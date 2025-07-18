Рустем Умеров назначен секретарем СНБО. Фото: МОУ

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Рустем Умєров не поїде послом у США, а залишиться в Україні.

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем Ради нацбезпеки і оборони України. Відповідний указ глави держави було опубліковано у п’ятницю, 18 липня. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Призначити Умєрова Рустема Енверовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України, — йдеться в указі № 496/2025.

Раніше Умєров займав посаду міністра оборони. Натомість Зеленський звільнив з посади секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

Як відомо, в 2019 році Умєров був обраний народним депутатом України від партії «Голос». У парламенті він обіймав посаду секретаря Комітету з питань прав людини, деокупації тимчасово окупованих територій, реінтеграції, а також національних меншин і міжнаціональних відносин.

Нагадаємо, 10 липня президент Володимир Зеленський підтверджував про намір замінити посла України у США і заявляв, що посаду може отримати Рустем Умєров. Однак 17 липня глава держави призначив Ольгу Стефанішину спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.