В Донецкой области расширили перечень населенных пунктов, где действует «длинный» комендантский час

В Донецкой области распространяют комендантский час

https://racurs.ua/n207897-v-doneckoy-oblasti-rasshirili-perechen-naselennyh-punktov-gde-deystvuet-dlinnyy-komendantskiy.html

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На Донеччині розширено перелік населених пунктів, де діятиме так звана «довга» комендантська година (з 15.00 до 11.00).

Про це сьогодні, 18 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що йдеться про населені пункти, від яких до фронту менше 10 км:

Бахмутський район

Сіверська громада — Сіверськ, Дронівка, Платонівка, Серебрянка, Григорівка, Свято-Покровське, Різниківка;

Соледарська громада — Васюківка, Бондарне, Пазено, Федорівка, Хромівка, Голубівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Привілля, Виїмка, Діброва, Липівка, Никифорівка, Федорівка Друга;

Торецька громада — Новоспаське, Щербинівка, Валентинівка, Дачне, Диліївка, Кримське, Суха Балка;

Званівська громада — Переїзне, Званівка, Верхньокам’янське, Кузьминівка.

Волноваський район

Великоновосілківська громада — Багатир, Андріївка, Костянтинопіль, Новопіль, Новосілка, Олексіївка, Зелений Кут, Новоукраїнка, Одрадне, Зелене Поле;

Комарська громада — Привільне, Шевченко, Воскресенка, Федорівка, Комар, Перебудова, Комишуваха.

Краматорський район

Лиманська громада — Зарічне, Торське, Ямпіль, Рідкодуб, Карпівка, Новомихайлівка, Липове, Катеринівка, Нове, Терни, Ямполівка, Колодязі, Іванівка, Новосадове, Мирне, Середнє, Зелена Долина, Ставки, Дробишеве, Дерилове, Новоселівка, Закітне, Ярова, Олександрівка, Соснове, Коровій Яр, Крива Лука, Озерне, Діброва, Каленики, Рубці, Лозове, Вовчий Яр, Шандриголове, Яцьківка, Кримки;

Миколаївська громада — Малинівка, Тихонівка;

Дружківська громада — Миколайпілля, Новопавлівка, Софіївка;

Костянтинівська та Іллінівська громади — повністю.

Покровський район

Покровська громада — Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Шевченко, Гришине, Новоєлизаветівка, Котлярівка, Надіївка, Нововасилівка, Новооленівка, Новотроїцьке, Успенівка, Новопустинка, Новоолександрівка, Вовкове, Звірове, Піщане, Солоне, Леонтовичі, Котлине, Богданівка, Ясенове, Українка, Троїцьке, Срібне, Преображенка, Горіхове, Новоандріївка, Запоріжжя, Відродження;

Гродівська громада — Миколаївка, Козацьке, Промінь, Новоекономічне, Балаган, Федорівка, Миколаївка, Михайлівка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Єлизаветівка, Новоторецьке;

Удачненська громада — Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Новосергіївка, Сергіївка, Удачне;

Мирноградська громада — Мирноград, Рівне, Красний Лиман, Сухецьке.

Добропільська громада: Добропілля, Білицьке, Водянське, Світле, Новий Донбас, Чернігівка, Шевченко, Ганнівка;

Шахівська громада — Вільне, Дорожнє, Кучерів Яр, Нове Шахове, Торецьке, Шахове.