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Пожар в Ростове-на-Дону, скриншот видео

В Ростове-на-Дону загорелась российская военная часть — СМИ (ВИДЕО)

18 июл 2025, 22:01
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У російському Ростові-на-Дону спалахнула пожежа у будівлі на перехресті проспекту Соколова та Червоноармійської вулиці. Тут розташована військова частина 74330.

Про це сьогодні, 18 липня, ввечері повідомив російський Telegram-канал Astra.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що пожежа сягнула площі 400 кв. м, горіли другий поверх та покрівля будівлі військової частини. Стверджується, що відкрите горіння вже ліквідовано.

Источник: Ракурс


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