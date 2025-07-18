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Ракурс
Пожежа у Ростові-на-Дону, скріншот відео

У Ростові-на-Дону загорілася російська військова частина — ЗМІ (ВІДЕО)

18 лип 2025, 22:01
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У російському Ростові-на-Дону спалахнула пожежа у будівлі на перехресті проспекту Соколова та Червоноармійської вулиці. Тут розташована військова частина 74330.

Про це сьогодні, 18 липня, ввечері повідомив російський Telegram-канал Astra.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що пожежа сягнула площі 400 кв. м, горіли другий поверх та покрівля будівлі військової частини. Стверджується, що відкрите горіння вже ліквідовано.

Джерело: Ракурс


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