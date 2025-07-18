Пожежа у Ростові-на-Дону, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n207902-u-rostovi-na-donu-zagorilasya-rosiyska-viyskova-chastyna-zmi-video.html

Ракурс

У російському Ростові-на-Дону спалахнула пожежа у будівлі на перехресті проспекту Соколова та Червоноармійської вулиці. Тут розташована військова частина 74330.

Про це сьогодні, 18 липня, ввечері повідомив російський Telegram-канал Astra.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що пожежа сягнула площі 400 кв. м, горіли другий поверх та покрівля будівлі військової частини. Стверджується, що відкрите горіння вже ліквідовано.