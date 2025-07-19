Три города-миллионника и Павлоград оказались под многочасовым ударом рашистов

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рашисти провели масована комбінована атака ударними БпЛА, крилатими та балістичними ракетами по Павлограду, Дніпру, Синельниківському району в ніч на 19 липня.

Атака станом на 8.00 19 липня триває 7 годин поспіль.

Влучання у пожежну частину, промислові підприємства, пʼятиповерховий житловий будинок, приватні будинки, мікроавтобус.

Зафіксовано численні займання. Працюють екстрені служби, інформація уточнюється.

Голова ОВА Сергій Лисак повідомив про наймасованішу атаку на Павлоград. Ракети та безпілотники пошкодили пожежну частину, промислові підприємства та п’ятиповерхівку. Виникли займання. Також вчора ввечері ворог атакував Дніпро та район, спричинивши пожежі, а на Синельниківщині пошкоджено два приватні будинки.

росія також атакувала Одесу — загинула жінка, ще троє людей постраждали.

Через обстріл спалахнула пожежа з 6 по 9 поверх дев’ятиповерхівки. Її вже ліквідували рятувальники разом з добровольцями. З палаючих квартир врятували пятьох людей — одна врятована жінка загинула.

З пошкоджених квартир евакуювали домашніх тварин.

У Харкові вночі горіла багатоповерхівка: з вогню врятували 10 людей.

У 12-поверховому житловому будинку на вулиці Нескорених, 4 міста Харкова сталася пожежа. Загоряння виникло у квартирі на 6-му поверсі.

На момент прибуття перших підрозділів ДСНС з вікон квартири виривалося полум’я, існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні приміщення. Площа пожежі склала близько 50 кв. м.

Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. В умовах щільного задимлення вони оперативно провели евакуацію мешканців та врятували 10 осіб, серед яких літні люди.