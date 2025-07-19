СБС уничтожили редкий российский РЭБ. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n207923-sily-bespilotnyh-sistem-unichtojili-redkiy-rossiyskiy-reb-video.html

Ракурс

ЗСУ знищили рідкісну російську техніку на одній із ділянок фронту.

Оператори 424-го батальйону Svarog Сил безпілотних систем виявили та знищили експериментальний російський комплекс радіоелектронної боротьби «КОП-2» («Комплекс обнаружения и подавления-2»). Росіяни випробовували цей зразок, щоб знайти ефективну протидію українським дронам. Про це СБС 19 липня повідомили в Facebook.

Зазначається, що цей новітній РЕБ може сканувати ефір у широкому діапазоні, виявляти частоту, на якій працює БпЛА й після цього заглушити його потужним сигналом.

Це дорога та рідкісна техніка, яку окупанти застосовують для прикриття важливих об'єктів — наприклад, установок ППО, — наголосили військові.

Однак розхвалений російською пропагандою «КОП-2» в реальному бою не зміг протистояти українським дронам. Першим влучанням обладнання вивели з ладу, а другий удар повністю знищив комплекс.

СБС також оприлюднили відео знищення ворожої цілі.

Нагадаємо, на Новопавлівському напрямку Сил безпілотних систем виявили й знищили реактивну систему залпового вогню М1991 виробництва Північної Кореї. Ударний дрон влучив в один зі снарядів на пакеті направляючих. Боєприпас вибухнув та прошив кабіну екіпажу, а далі здетонував весь боєкомплект.