Российская армия массированно атаковала Константиновку. Фото: МВА

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Ракурс

Російські окупаційні війська атакували Костянтинівку в Донецькій області.

У першій половині дня в суботу, 19 липня, ворог застосував по місту авіаційні бомби ФАБ-250 та ударні FPV-дрони. Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та поранення серед місцевих жителів. Про це керівник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов повідомив у Facebook.

Зазначається, що близько 11.30 одна з авіабомб влучила прямо в багатоквартирний житловий будинок, а ще дві — по будівлі колишнього кінотеатру. Ця атака поранила одного цивільного й пошкодила фасад у понад 10 багатоповерхових будинках. Зруйновано кінотеатр та приватну оселю. Дві легкових авто пошкоджено.

Також сьогодні о 12.00 російський FPV-дрон поранив цивільного, а о 14.10 пошкодив фасад багатоповерхівки.

Нагадаємо, 19 липня росіяни завдали ракетного удару по Васильківській громаді Синельниківського району. Під удар потрапили виключно цивільні об'єкти — амбулаторія, школа, будинок культури та приватні будинки. Загинули щонайменше двоє людей.