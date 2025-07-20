Российские нацисты выпустили по Украине 57 дронов, погибшие и раненые находятся в шести регионах

https://racurs.ua/n207935-rossiyskie-nacisty-vypustili-po-ukraine-57-dronov-pogibshie-i-ranenye-nahodyatsya-v-shesti-regionah.html

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Унаслідок російських атак у шести областях є загиблі і поранені цивільні.

На Донеччині загинули четверо жителів — у Костянтинівці, Слов’янську, Покровську і Райському, ще шестеро людей зазнали поранень, повідомив голова ОВА.

На Сумщині 78-річна жителька загинула, коли російські військові чотирма ударними дронами атакували село у Свеській громаді, у Шостці до лікарів звернулися двоє людей.

На Харківщині внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей. Також на даними влади, на Запоріжжі постраждали троє цивільних. У селищі Зимівник поблизу Херсона поранень зазнали двоє людей.

Влада зазначила, що ворог атакував область 17 «Геранями» та 2 фпв-дронами. Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Вночі окупанти обстрілювали Україну 57 дронами, повідомили Повітряні сили уранці 20 липня.

Цілі запускали з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у росії. Ворог атакував Запоріжжя і прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей.

Попередньо, станом на 09:00 ППО збила 18 безпілотників на півночі та сході країни, доповіли Повітряні сили ЗСУ. Ще сім БпЛА локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Влучання 32 дронів були в 10 місцях, падіння уламків — у шести.

Атака росіян на Україну триває: нова хвиля «шахедів» прямує з північно-східного напрямку, додали в ПС.